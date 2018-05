EUA desaconselham parente de desaparecido a irem ao Irã

O Departamento de Estado dos EUA disse nesta segunda-feira, 6, ter aconselhado a família de um ex-agente do FBI desaparecido no Irã a pensar duas vezes sobre ir ao país, onde quatro outros cidadãos norte-americanos já foram detidos neste ano. Mas o Departamento disse que cabe à família de Robert Lavinson, desaparecido desde março, decidir se vai ou não ao Irã em busca de informações sobre ele. Caso vá, a família Lavinson é aconselhada a seguir o alerta dado a todos que viajam ao Irã. Em 31 de maio, o Departamento de Estado emitiu boletim em que "continua a alertar os cidadãos dos EUA a considerar cuidadosamente os riscos de viajar ao Irã", e lembra que cidadãos com dupla nacionalidade (iraniano-americana) podem enfrentar dificuldades para deixar o Irã. Quatro norte-americanos foram aprisionados ou proibidos de deixar o país nos últimos meses, o que o governo dos EUA vê como um "padrão perturbador" de assédio contra iranianos com a dupla nacionalidade.