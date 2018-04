EUA descartam novo evento cultural se Coréia do Norte não mudar A Casa Branca minimizou o significado do concerto da Orquestra Filarmônica de Nova York em Pyongyang, nesta terça-feira, e disse que os intercâmbios culturais futuros com a Coréia do Norte dependerão de uma retração no programa nuclear do país asiático. "O presidente acha que, em última análise, o que houve foi um concerto", disse a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino. "Isso não vai necessariamente modificar o comportamento de um regime que não está sendo tão transparente sobre suas atividades nucleares quanto precisamos que seja", disse ela a jornalistas. A mais antiga orquestra sinfônica dos EUA fez a inédita apresentação em Pyongyang na esperança de levar um pouco de harmonia às relações entre os EUA e a Coréia do Norte, inimigos acirrados dos tempos da Guerra Fria. O concerto foi transmitido ao vivo na única emissora de televisão da Coréia do Norte. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, tinha reunião marcada com líderes chineses em Pequim, ainda na terça-feira, para discutir formas de persuadir a Coréia do Norte a cumprir sua promessa, feita durante conversações com cinco grandes potências, de fazer uma declaração completa de seus programas nucleares. "Precisamos avançar rapidamente com a desnuclearização, precisamos de um relatório completo e exato da Coréia do Norte e também de um relatório sobre todas suas atividades de proliferação", disse Perino. "A partir disso, podem se tornar possíveis outros intercâmbios culturais, como o concerto da Filarmônica de Nova York", disse a porta-voz. "Mas a condição para nosso engajamento futuro com a Coréia do Norte é que ela cumpra as obrigações que assumiu nas conversações entre as seis partes." O concerto foi organizado a convite da Coréia do Norte, no ano passado, quando estavam sendo feito avanços nas negociações nucleares entre as duas Coréias, China, Japão, Rússia e os Estados Unidos.