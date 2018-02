EUA detectam atividade cibernética suspeita na Casa Branca, diz fonte

O funcionário, que falou sob condição de anonimato, não dirá quem pode ter sido responsável pela atividade no que foi descrito como uma rede de computadores secreta usada por funcionários do Escritório Executivo do Presidente.

"Durante avaliação de ameaças recentes identificamos atividade preocupante na rede secreta EOP. Qualquer atividade deste tipo é algo que levamos muito a sério. Neste caso, tomamos medidas imediatas para avaliar e mitigar a atividade", disse a fonte.

"Nossas ações estão em andamento e algumas de nossas ações resultaram em interrupções temporárias e perda de conectividade para alguns usuários EOP", declarou a autoridade.

(Reportagem de Steve Holland)