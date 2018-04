EUA detêm 750 pessoas em operação contra tráfico de drogas

O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, anunciou nesta quarta-feira, 25, a detenção de 750 pessoas ligadas ao cartel mexicano de Sinaloa. As detenções, ocorridas em todo o país, aconteceram no âmbito da megaoperação "Xcellerator", da qual participaram várias agências e que também apreendeu 23 toneladas de drogas. A operação se desenvolveu durante 21 meses. Hoje mesmo, as autoridades detiveram 52 pessoas nos estados da Califórnia, de Minnesota e de Maryland. A Procuradoria dos Estados Unidos considera o cartel de Sinaloa como a maior organização de tráfico de drogas do México, e o acusa de enviar aos EUA toneladas de entorpecentes de diferentes tipos, como cocaína e maconha, através de células de distribuição espalhadas por todo o país e pelo Canadá. Segundo o comunicado da Procuradoria, suspeita-se de que o cartel seja responsável pela lavagem de milhões de dólares procedentes do comércio da droga. Os detidos nos últimos meses, contando os de hoje, enfrentarão acusações relacionadas com o trafico ilegal de drogas, lavagem de dinheiro e posse de armas sem licença. "As organizações internacionais de tráfico de drogas supõem uma séria e constante ameaça para a segurança de nossas comunidades", disse em entrevista coletiva Holder. Com a operação, as autoridades americanas detiveram, até agora, 755 pessoas, apreenderam US$ 59,1 milhões em dinheiro procedente do trafico de drogas, e confiscaram mais de 12 mil quilos de cocaína, mais de 7.300 quilos de maconha, 540 quilos de metanfetaminas, 8 quilos de heroína, e 1,3 milhão de comprimidos de Ecstasy. Além disso, apreenderam US$ 6,5 milhões em outros ativos, 149 veículos, três jatinhos, três navios e 169 armas.