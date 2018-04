EUA devem rever ajuda financeira ao Paquistão A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, disse neste domingo que os Estados Unidos vão rever a ajuda financeira de bilhões de dólares dada ao Paquistão, depois que o presidente Pervez Musharraf decretou estado de emergência na véspera. "Obviamente, vamos ter que revisar a situação da ajuda, em parte porque temos que ver o que pode ser provocado por certos estatutos", disse Rice a repórteres que a acompanham em viagem a Jerusalém. O Paquistão recebeu cerca de 10 bilhões de dólares em ajuda norte-americana desde 2001. Boa parte desse montante esteve relacionado com a ajuda ao combate ao terrorismo. "Temos que ser muito conscientes do fato de que parte da assistência dada ao Paquistão tem a ver diretamente com missões de contraterrorismo. Esse é um assunto complicado." O Paquistão recebeu neste ano cerca de 700 milhões de dólares em ajuda econômica e militar dos EUA, e deve receber em 2008 mais de 800 milhões de dólares. O país também recebe bilhões de dólares em assistência a missões de combate ao terrorismo. (Por Sue Pleming)