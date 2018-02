EUA discutem opções em resposta a envolvimento russo na Ucrânia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Estados Unidos estão considerando uma série de opções em resposta ao envolvimento russo no leste da Ucrânia, e as sanções são as "ferramentas mais eficientes", disse uma porta-voz do Departamento de Estado norte-americano nesta quinta-feira.

"Em termos do que nós estamos considerando, temos uma série de ferramentas à nossa disposição", afirmou a porta-voz Jen Psaki a jornalistas.

"Uma solução militar não é o que nós consideramos ser a abordagem apropriada, então estamos avaliando todas as ferramentas que podemos para ver se podemos alcançar uma solução por meios diplomáticos", disse Psaki.

A porta-voz disse ainda que os Estados Unidos têm visto um "padrão de escalada da agressão" por parte da Rússia na Ucrânia.

(Reportagem de Eric Beech)