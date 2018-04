EUA dizem que Ahmadinejad não controla política internacional

A Casa Branca disse neste sábado que o presidente do Irã não estava no controle da política internacional de seu país e que suas críticas a Washington não passavam de 'besteiras'.

Veja também:

TV Estadão: Editor do 'Estado' Eduardo Barella fala sobre a crise

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Pedro Dória explica como manifestantes driblam censura no Irã

Veja como acompanhar a crise política iraniana na web

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Especial: O histórico de tensões do Irã

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

Tudo o que foi publicado sobre a crise eleitoral no Irã

O mais importante assessor de Barack Obama, David Axelrod, disse que os EUA continuam abertos a reunir-se, junto a aliados europeus, com o Irã em Paris, num esforço de conter as ambições nucleares por parte de Teerã.

"Não queremos recompensar o Irã. Queremos... Falar com os iranianos e oferecer a eles dois caminhos. Um deles os traz de volta à comunidade internacional, e o outro traz algumas consequências severas", disse Axelrod.

"Também estamos preocupados com o fato de que as armas nucleares do Irã e a 'nuclearização' de toda aquela região é uma ameaça àquele país, a todos os países da região e ao mundo. E precisamos anunciar isso. Não podemos deixar que isso continue oculto," insistiu.

O Irã acusou o ocidente de alimentar a desordem, e acusou a Grã-Bretanha e os EUA de serem 'intrometidos'. Na última semana, o Irã expulsou dois diplomatas britânicos, e a Grã-Bretanha respondeu com reciprocidade diplomática. O Irã também disse que está considerando diminuir os laços diplomáticos com a Grã-Bretanha; os EUA já não mantém relações diplomáticas com o país.

Axelrod afirmou que Teerã enfrenta uma escolha entre unir-se ao ocidente ou enfrentar mais isolamento no meio de uma eleição presidencial que fez com que manifestantes fossem às ruas e dos questionamentos da validade desse plebiscito.

"Vamos ser francos, nós não nos intrometemos nas eleições no Irã", disse Axelrod. "A disputa no Irã é entre a liderança no país e seu próprio povo, e evidente o sr. Ahmadinejad pensa que, ao apontar o dedo para os EUA, ele vai criar divergências políticas. Então não vou alimentar suas besteiras de motivação política."

Ele disse que as acusações de Ahmadinejad foram feitas para 'consumo doméstico' e para sufocar as manifestações depois de sua reeleição, que a oposição disse que foi fraudulenta.