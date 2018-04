EUA dizem que eleição paquistanesa é passo rumo à democracia Os Estados Unidos disseram na terça-feira que a eleição realizada no Paquistão significa um passo rumo ao restabelecimento pleno da democracia no país e conclamaram todos os partidos paquistaneses a aceitarem o resultado do pleito e a trabalharem juntos. "Certamente, gostaríamos que o resultado da eleição fosse respeitado por todos os partidos. E certamente esperamos que o processo avance rumo à formação de um governo, que todos continuem tranquilos e que todos ajam de forma pacífica", disse Tom Casey, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. No pleito de segunda-feira, os eleitores paquistaneses rejeitaram a antiga coalizão partidária do presidente do país, Pervez Musharraf, levantando dúvidas sobre se o aliado dos EUA, no poder desde 1999, conseguirá permanecer à frente do Paquistão. O Partido do Povo Paquistanês (PPP), ao qual pertencia a ex-primeira-ministra assassinada Benazir Bhutto, elegeu a maior bancada da futura Assembléia Nacional, que possui um total de 342 cadeiras. O PPP, no entanto, não conseguiu votos suficientes para formar uma base majoritária e precisará selar coalizões. "Certamente, ficou claro que o Paquistão deu um passo rumo à retomada plena da democracia. Isso é algo que desejávamos que ocorresse", afirmou Casey. Observando que Musharraf continua a ser o presidente, o porta-voz disse: "Certamente, esperamos que independentemente de quem se torne primeiro-ministro e de quem fique a cargo do governo, esperamos que essa pessoa seja capaz de trabalhar com ele e de trabalhar com todas as outras facções" na solução dos problemas do país. Entre as questões a serem enfrentadas estão avançar na reforma política e econômica e enfrentar o terrorismo e o extremismo, afirmou Casey. Mas o porta-voz negou que os EUA estivessem tentando dizer aos paquistaneses o que fazer. "Os arranjos políticos em torno do novo governo são coisas que os paquistaneses terão de resolver. Como trabalharão, ou não trabalharão, com o presidente Musharraf é algo que cabe a eles decidirem", disse Casey. Horas antes, no Paquistão, o viúvo de Bhutto, Asif Ali Zardari, disse que o partido da ex-primeira-ministra tentaria formar uma coalizão governista sem a participação do partido pró-Musharraf Liga Muçulmana Paquistanesa (PML). Segundo Casey, a embaixadora norte-americana no Paquistão, Anne Patterson, "teve a chance de conversar com Zardari". O porta-voz afirmou desconhecer qualquer outro contado dos EUA com os principais nomes da política paquistanesa. (Reportagem de Sue Pleming e Susan Cornwell)