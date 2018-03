EUA dizem que Irã deve suspender testes com mísseis Os Estados Unidos declararam, nesta quarta-feira, que o Irã deve suspender imediatamente o desenvolvimento de mísseis balísticos e a realização de testes se pretende ganhar a confiança do mundo. As declarações foram feitas depois de Teerã ter realizado testes com nove mísseis de longo e médio alcance, incluindo um que anteriormente o país havia dito que poderia alcançar bases israelenses e norte-americanas na região. O Irã deve "evitar mais testes com mísseis se realmente busca ganhar a confiança do mundo", disse o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe no Japão, onde o presidente dos EUA, George W. Bush, participa de reunião do Grupo dos Oito (G8). "Os iranianos devem parar imediatamente com o desenvolvimento de mísseis balísticos, que poderiam ser usados como um veículo lançador de uma potencial arma nuclear", disse.