EUA dizem que morte de Marulanda é um novo revés para as Farc Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira que a morte do principal líder das Farc, Manuel Marulanda, é um novo revés para a guerrilha e consideram que o grupo rebelde enfrentará decisões cruciais. Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, disse que a morte do líder rebelde de 78 anos conhecido como "Tirofijo" poderia ainda marcar um "momento decisivo" no caminho das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Este é outro momento decisivo para as Farc. Podem se dedicar à violência, ao sequestro, ao narcotráfico, ou podem se dedicar a trabalhar a favor do povo colombiano e entregar suas armas", acrescentou McCormack a jornalistas. "Este é outro de uma série de revezes com os quais as Farc têm se deparado nos últimos anos e meses. Claramente, neste aspecto, eles estão diante de alguns desafios sérios e têm algumas decisões sérias a tomar", acrescentou. As Farc, maior guerrilha esquerdista da Colômbia, confirmaram no domingo a morte de seu maior comandante e fundador por causa de um ataque cardíaco e anunciaram que seu substituto é Alfonso Cano, um ideólogo que foi negociador em diálogos de paz entre 1991 e 1992. (Reportagem de Adriana Garcia)