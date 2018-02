Questionado sobre as indicações de que a Coreia do Norte poderia estar preparando o lançamento de um novo teste de mísseis em meio a tensões cada vez maiores na região, Carney afirmou que as autoridades na Casa Branca viram as reportagens.

"Não ficaríamos surpresos em ver que eles tomaram tal ação", declarou Carney. "Já o vimos lançar mísseis no passado."

(Reportagem de Roberta Rampton e Steve Holland)