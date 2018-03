EUA dizem que pacto de segurança com Iraque não sairá no prazo Os Estados Unidos e o Iraque provavelmente não vão conseguir fazer um pacto de segurança de longo prazo até a data estipulada, 31 de julho. No entanto, negociações extensas estão sendo feitas para decidir o papel das forças norte-americanas depois do fim do ano, informou a Casa Branca na segunda-feira. "Não acho que vamos conseguir finalizar este acordo até a próxima quinta-feira, estamos trabalhando nisso, mas pode levar mais alguns dias", disse a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino. Ela disse que o acordo pode incluir uma "data em que espera-se" que ocorra a transição das forças norte-americanas que estão no Iraque desde 2003. Atualmente, há 148 mil militares dos Estados Unidos no Iraque. Mas Perino disse que o pacto com o Iraque não vai delimitar datas específicas para níveis específicos de presença norte-americana no país. O porta-voz do governo iraquiano, Ali al-Dabbagh, disse que o governo espera que as tropas estrangeiras deixem o país até o fim de 2010, caso a situação de segurança permita. "Este acordo que estamos fazendo não é como os outros 40 ou 50 planos de debandada arbitrários que vimos muitos membros do Congresso apoiar nos últimos anos", disse Perino. "Não sei qual o horizonte de tempo será, ao fim do acordo", disse ela. Perino descreveu como o pacto será: "Pode ser algo na seguinte linha: achamos que o Iraque poderá assumir a segurança de todas as suas províncias até esta data. Mas não sabemos como será, então não podemos incluir nada sobre número de soldados", completou a porta-voz. (Por Tabassum Zakaria)