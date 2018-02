EUA dizem que podem dar mais apoio militar se novo governo do Iraque precisar A autorização do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para uma ação militar limitada no Iraque poderia eventualmente incluir mais apoio militar para as forças de segurança iraquianas, que lutam para repelir combatentes do grupo Estado Islâmico, quando o país formar um novo governo "inclusivo", disse a Casa Branca nesta sexta-feira.