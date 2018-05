EUA doam US$30 milhões para educação de crianças iraquianas Os Estados Unidos prometeram, nesta terça-feira, 30 milhões de dólares em fundos de emergência para ajudar crianças iraquianas a frequentarem escolas nos países vizinhos que abrigam famílias que fugiram por causa da guerra. A secretária assistente de Estado dos EUA, Ellen Sauerbrey, disse que o dinheiro vai contribuir com um recente pacote de 129 milhões de dólares de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) para levar 155 mil jovens refugiados iraquianos para as salas de aulas neste ano escolar. "Os EUA acreditam que a resposta para as necessidades dos refugiados iraquianos é melhor dirigida por meio de um esforço multilateral", disse Sauerbrey durante uma visita a uma escola pública jordaniana onde crianças iraquianas se matriculam sem restrições. Cerca de 4 milhões de 26 milhões de iraquianos deixaram o país em direção à Síria, Jordânia e outros países ou trocaram suas casas por outras localidades mais seguras dentro do Iraque, de acordo com agências de ajuda. Por volta de 500 mil iraquianos que fugiram estão em idade escolar e a maioria tem limitado ou nenhum acesso à educação em seus novos países, que enfrentam dificuldades econômicas. A Síria informa que o fluxo de iraquianos para o país acarreta enormes custos para seu sistema subsidiado e pressiona os serviços públicos. A Jordânia diz que seus 750 mil iraquianos refugiados custam 1 bilhão de dólares por anos, o que tensiona os recursos de uma país de apenas 5,6 milhões de habitantes. (Por Suleiman al-Khalidi)