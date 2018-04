EUA e China devem respeitar interesses de cada um, diz Xi A China vê com bons olhos o fato de os Estados Unidos desempenharem "um papel positivo" na região Ásia-Pacífico, mas as duas maiores economias do mundo devem respeitar "interesses fundamentais e principais preocupações" de cada um dos países, afirmou o vice-presidente chinês, Xi Jinping, nesta quarta-feira.