EUA e Iraque acertam fixar 'horizonte de prazo' para retirada O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, concordaram que o acordo de segurança negociado atualmente pelos dois países deve estipular um "horizonte de prazo" para a redução das forças norte-americanas presentes no território iraquiano, afirmou na sexta-feira a Casa Branca. Na manifestação que mais perto chegou de reconhecer a necessidade de haver algum tipo de cronograma para a retirada norte-americana, o governo dos EUA disse que os negociadores dos dois países buscariam "metas-alvo" para a retirada. Bush, um presidente impopular que enfrenta uma guerra impopular no Iraque nos últimos meses de seu governo, sempre rechaçou a possibilidade de fixar datas para reduzir o contingente militar dos EUA no Iraque. Já o candidato democrata à Presidência norte-americana, Barack Obama, prometeu que, se eleito, retirará as tropas de combate do Iraque nos 16 primeiros meses de seu governo. Tentando rebater a idéia de que tenha ocorrido uma mudança de postura, a Casa Branca insistiu no fato de Bush e Maliki, em uma videoconferência realizada na quinta-feira, terem acertado que qualquer corte no número de soldados "se basearia no melhoramento constante das condições verificadas no Iraque e não em datas arbitrárias". Autoridades dos dois países debatem um Acordo sobre o Status das Forças, que daria base legal para a permanência das forças norte-americanas dentro do Iraque quando, no final do ano, deixar de vigorar o atual mandato da Organização das Nações Unidas (ONU). Maliki, chamando atenção para a crescente confiança de seu governo nas próprias forças de segurança em meio a uma queda nos níveis de violência, levantou a hipótese, na semana passada, de fixar um cronograma para a retirada das tropas norte-americanas. No entanto, e apesar da melhoria no cenário, as autoridades dos EUA mostram-se cautelosas. Segundo a Casa Branca, Bush e Maliki "fixaram um caminho comum para avançar rumo à conclusão dessas negociações o quanto antes". "Quanto à cooperação na questão da segurança, o presidente e o primeiro-ministro concordaram que a melhoria das condições deveria permitir que os acordos negociados hoje incluam um horizonte genérico de prazo para a conclusão de metas-alvo -- tais como a retomada, pelo Iraque, do controle sobre a área de segurança em cidades e Províncias e uma redução ainda maior no tamanho das forças de combate dos EUA presentes no Iraque", afirmou a Casa Branca. (Reportagem adicional de David Alexander em Tucson e escritório em Bagdá)