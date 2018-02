EUA e Líbia buscam acordo sobre indenizações por atentados Os Estados Unidos e a Líbia chegaram a um acordo para tentar resolver as indenizações pelo atentado aéreo de 1988 em Lockerbie e outros incidentes que Washington considera serem resultado de atos de "terrorismo" por parte de Trípoli, disseram na sexta-feira pessoas familiarizadas com o processo. Sob anonimato, elas afirmaram que EUA e Líbia estão dispostos a abrir negociações sobre como resolver todas as reivindicações que restam, algo que vem obstruindo uma maior reaproximação entre os dois países. "O que fizemos foi concordar em abrir negociações a respeito", disse uma fonte, dizendo que a meta é resolver "todas as reivindicações que restam por aí". Duas pessoas disseram que foi cogitada a criação de um fundo global de compensações para indenizar famílias de norte-americanos vítimas dos incidentes. O principal desses casos é a explosão de um avião da Pan Am em 1988 sobre a cidade escocesa de Lockerbie, que matou 270 pessoas, sendo 189 norte-americanos. Em 1986, dois militares dos EUA foram mortos numa explosão numa discoteca em Berlim Ocidental. Implicada nos dois atentados, a Líbia aceitou indenizar as famílias em 10 milhões de dólares por vítima, mas não terminou de fazer os pagamentos. Até agora não há acordo sobre indenizações pelo atentado na discoteca. (Reportagem de Arshad Mohammed)