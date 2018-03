EUA e Turquia discutem cooperação para combater PKK

O chefe do comando militar americano no Iraque, Ray Odierno, se reuniu neste sábado na Turquia com o segundo general em categoria do Estado-Maior do Exército turco, Hassan Igsiz, para discutir a cooperação conjunta para combater os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Segundo um comunicado do comando militar americano, a reunião foi centrada na ajuda contínua dos EUA à Turquia para derrotar o PKK. De acordo com a nota, Odierno se comprometeu a colaborar com as autoridades turcas e iraquianas na luta comum contra o terrorismo. "O PKK é uma organização terrorista e cometeu crimes atrozes contra o povo turco", indicou o militar americano. O apoio americano se baseia em assistência técnica e troca de informação para ajudar seus aliados a prevenir ataques no futuro. "Há coisas que podemos fazer agora, em curto prazo, para ajudar a proteger as vidas dos inocentes, e estamos comprometidos a ajudar nossos companheiros turcos e iraquianos em seu esforço", concluiu o general.