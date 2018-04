Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores venezuelano disse que o embaixador do país nos EUA será restabelecido esta semana, após ter sido expulso no ano passado por um desentendimento diplomático.

Em Washington, uma autoridade do governo dos EUA disse que o país também decidiu restabelecer seu embaixador na Venezuela.

(Por Fabian Cambero e Arshad Mohammed)