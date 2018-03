EUA eliminam benefícios comerciais para Brasil, Índia e outros Colares de ouro da Índia, uma liga de metal do Brasil e 23 outros produtos vindos de países em desenvolvimento não contarão mais com isenção de imposto de importação nos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira o gabinete da principal autoridade do país no setor comercial. A decisão resultou de uma revisão anual sobre o Sistema Generalizado de Preferências (GSP), um programa criado em 1974 que permite a 132 países em desenvolvimento exportar quase 5.000 produtos para os EUA sem pagar impostos de importação. Em 2007, por meio desse programa, os EUA importaram o equivalente a 30,8 bilhões de dólares em produtos. Como resultado da mais recente revisão, 25 produtos que respondiam por cerca de 1,4 bilhão das importações de 2007 não receberão mais o tratamento privilegiado, disse o gabinete da representante norte-americana do Comércio. Em parte por causa da frustração com o papel da Índia e do Brasil na rodada de Doha de negociações sobre o comércio mundial, o Congresso norte-americano aprovou um critério mais rígido para o programa GSP em dezembro de 2006. Legisladores como o senador Charles Grassley, um republicano do Estado de Iowa, disseram ter ficado indignados com o fato de os produtos indianos e brasileiros receberem o tratamento privilegiado ao passo que esses países recusavam-se a abrir seus próprios mercados a mais produtos importados. "O Congresso criou o programa GSP para servir como uma ponte aos países em desenvolvimento à medida que ampliam sua participação no sistema global de comércio", afirmou Susan Schwab, a representante do Comércio dos EUA, em um comunicado no qual anunciou o resultado da revisão. Pelo programa GSP, os países perdem automaticamente o privilégio quando o volume de suas exportações para os EUA suplantam determinadas cotas. O presidente norte-americano pode decidir abrir uma exceção e conceder novamente o benefício. Mas a lei de 2006 mandou que a Casa Branca cancelasse as exceções em vigor há mais de cinco anos e no caso de os produtos importados atenderem a certos critérios de "supercompetividade." Como resultado dessas novas regras, as exceções foram revogadas para o equivalente a 266 milhões de dólares em colares de ouro e outros produtos similares vindos da Índia, 233 milhões de dólares em jóias da Turquia, 151 milhões de dólares em liga de ferronióbio vinda do Brasil e 6,6 milhões de dólares em amendoim da Argentina, afirmou o órgão. Exceções foram negadas para outros 21 produtos de países em desenvolvimento que ultrapassaram os limites do GSP pela primeira vez. Entre esses incluem-se o equivalente a 172 milhões de dólares em zinco e 163 milhões de ferrocromo do Cazaquistão além de 161 milhões de dólares em fios encapados e 154 milhões em biodiesel da Indonésia. As concessões especiais continuavam valendo para 99 produtos de 15 países em desenvolvimento. O maior item dessa lista eram os aparelhos de TV em cores vindos da Tailândia e avaliados em 17 milhões de dólares. No total, as exceções permitirão o tratamento diferenciado para um volume de importação que totalizou 422 milhões de dólares em 2007, disse o órgão do comércio norte-americano.