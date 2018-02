EUA entregam água e comida a 8 mil isolados pelo Isil no Iraque

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BAGDÁ - As Forças Armadas americanas concluíram na madrugada desta sexta-feira, 8, a primeira operação de envio de ajuda humanitária às 40 mil cristãos e yazidis cercadas pelo grupo radical sunita Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil, na sigla em inglês) no Monte Sinjar, no Curdistão iraquiano. Segundo fontes militares americanas, cerca de 8 mil pessoas foram atendidas com o primeiro envio de água e alimentos.

A operação foi concluída com sucesso e os aviões deixaram, sem perigo, o local da entrega. Os aviões de transporte foram escoltados por dois caças F-18 e concluíram o lançamento da ajuda durante 15 minutos, nos quais voaram em baixa altitude para facilitar a entrega. A missão foi considerada bem-sucedida e entregas adicionais devem ocorrer nos próximos dias.

Drama. Os refugiados são em sua maioria curdos yazidis e cristãos, que fugiram nos últimos dias da ofensiva jihadista e se encontram isolados em uma região montanhosa e desértica do norte do Iraque, com necessidade urgente de água, comida, abrigo e remédios.

Homens, mulheres e crianças têm pela frente um dilema trágico: descer das montanhas e ser massacrado pelos extremistas sunitas ou permanecer nelas e morrer de fome e sede./ EFE