EUA enviam navio de guerra para costa do Líbano Sinalizando a impaciência com a Síria, os Estados Unidos enviaram o seu navio de guerra USS Cole para a costa do Líbano em uma "demonstração de apoio" para a estabilidade regional, disseram autoridades norte-americanas na quinta-feira. Uma importante autoridade do governo Bush disse à Reuters que os EUA estão muito preocupados com o impasse político no Líbano, que, segundo Washington, tem culpa da Síria, e as Forças Armadas vão usar o gesto para demonstrar esse temor. "Os EUA acreditam que uma demonstração de apoio é importante para a estabilidade regional. Estamos muito preocupados com a situação no Líbano. Ela está se desenrolando há muito tempo", disse a importante autoridade, que pediu para não ser identificada. A coalizão governista do Líbano, apoiada pelo Ocidente, e a oposição, que conta com o suporte da Síria e do Irã, não chegaram a um acordo para acabar com o conflito político no país. "Nossa sensação é de que existe nervosismo crescente, com o pessoal do Hezbollah fazendo ameaças e uma sensação geral de que isso não vai ser resolvido", disse a importante autoridade. Os EUA aumentaram a pressão sobre a Síria nas últimas semanas. "É parte de uma ação de rufar os tambores da nossa parte e de outros membros da comunidade internacional para mostrar nossa preocupação com o comportamento dos sírios", disse a autoridade norte-americana. A eleição presidencial no Líbano foi adiada novamente nesta semana, para 11 de março. Foi o 15o atraso desse tipo, depois de líderes rivais não conseguirem fechar um acordo. (Reportagem adicional de Andrew Gray)