EUA estão dispostos a dialogar com o Irã, afirma vice de Obama

Os Estados Unidos estão dispostos a dialogar com o Irã caso o país muçulmano queira entrar em uma fase de cooperação, afirmou neste sábado, 7, o vice-presidente dos EUA, Joe Biden. A afirmação foi feita durante a Conferência de Segurança de Munich. "Estamos dispostos a dialogar com o Irã. Mas o país tem que decidir se continua no caminho do isolamento ou se abandona seus planos atômicos e seu apoio ao terrorismo", afirmou Biden, o vice do presidente Barack Obama. A afirmação confirma a expectativa de que Biden daria início à nova política externa dos EUA. A nova administração americana deve deixar para trás os oito anos do legado de política externa isolacionista do ex-presidente George W. Bush. Além da questão da política nuclear iraniana, Biden também deve tratar do plano de escudo antimísseis na Polônia e República Checa e convide a Rússia para uma nova era de controle de armas nucleares. O vice americano deve revelar "a primeira maior política externa desta Casa Branca", afirmou um alto oficial da administração Obama ao Guardian em Washington.