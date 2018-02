EUA estão preparados para impor sanções adicionais à Rússia, diz autoridade do Tesouro Os Estados Unidos estão preparados para impor novas sanções à Rússia se o país não mudar de curso no apoio aos separatistas no leste da Ucrânia, disse um funcionário de alto escalão do Departamento do Tesouro norte-americano nesta quinta-feira.