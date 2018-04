EUA estão 'prontos' para teste da Coreia do Norte, diz Obama

O presidente norte-americano, Barack Obama, disse em entrevista à rede de TV CBS, que os EUA estão totalmente preparados caso a Coreia do Norte lance mísseis em direção ao Havaí. "Esta administração - e nossos militares - está totalmente preparada para qualquer tipo de contingência", respondeu o presidente, ao ser indagado sobre um eventual ataque em 4 de julho. Pressionado se esta era uma advertência militar, Obama disse que não, mas deixou claro para a população que o país está preparado.

A Marinha americana está monitorando um navio norte-coreano suspeito de levar armas ilícitas para Mianmar. Segundo a rede de TV coreana ITN, que cita uma fonte da inteligência de seu país, os EUA suspeitam que o navio Kang Nam possa estar carregando mísseis ou componentes de mísseis. O monitoramento é o primeiro realizado depois que o Conselho de Segurança da ONU aprovou, no dia 12, uma série de sanções contra o regime norte-coreano por seus testes nucleares.

Segundo a BBC, Obama negou que esteja advertindo o regime norte-coreano de uma possível resposta militar por parte dos EUA. No início da semana, no entanto, o governo Obama autorizou o deslocamento de interceptadores de mísseis para o Havaí. "Não quero especular sobre hipóteses, mas quero assegurar o povo americano de que tratamos de todos os detalhes", disse Obama.

Há anos, o programa nuclear norte-coreano vem provocando tensão com os governos ocidentais. Até mesmo a China e a Rússia - os tradicionais aliados da Coreia do Norte - aprovaram sanções no início do mês e fizeram um apelo aos norte-coreanos pela retomada das negociações internacionais.