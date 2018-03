EUA estão revendo propostas de emenda ao pacto com Iraque Washington recebeu e está revendo as propostas do Iraque para emendas em um pacto que permite que as tropas dos Estados Unidos fiquem em solo iraquiano depois que o mandato do Conselho de Segurança da ONU expirar neste ano, informou na quarta-feira a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. "Nós as recebemos. Estamos analisando-as", disse Susan Ziadeh, porta-voz da embaixada. O gabinete do Iraque apresentou as propostas de emenda na terça-feira depois de anunciar, na semana passada, que queria mudanças no texto acertado após de meses de negociações. As emendas propostas não foram divulgadas, mas Ali al-Dabbagh, porta-voz do governo iraquiano, disse na terça-feira que elas incluíam mudanças no conteúdo e na redação do texto. Nermeen Othman, ministro do Meio Ambiente, que compareceu ao encontro do gabinete de terça-feira, disse que as emendas têm a intenção principal de remover ambiguidades e não alterar as seções principais, o que dá ao Iraque a chance de processar militares norte-americanas em suas cortes, por crimes sérios cometidos quando não estavam a serviço.