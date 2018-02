EUA estão surpresos com comportamento 'bizarro' da Venezuela As crescentes acusações cada vez mais "bizarras" feitas pelo presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, têm levantado dúvidas sobre se os Estados Unidos serão capazes de melhorar os laços com o governo venezuelano se ele ganhar a eleição do mês que vem, disse uma autoridade de alto escalão norte-americana à Reuters nesta quinta-feira.