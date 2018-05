EUA evitam especular sobre queda do governo Maliki Discussões sobre a sobrevivência ou não do governo iraquiano viraram tabu entre autoridades dos EUA, mas especialistas e diplomatas acham que a vacilante coalizão dirigida por Nuri Al Maliki não vai durar. Quase metade dos ministros iraquianos se demitiu ou boicota as sessões, apesar da pressão do governo Bush pela reconciliação das facções no país. Os principais responsáveis pelo Iraque no Departamento de Estado dos EUA rejeitaram pedidos para entrevistas sobre a solidez do governo iraquiano, mas vários funcionários deixaram claro que Washington continua apoiando Maliki e que falar na queda do gabinete não é útil. "O primeiro-ministro Maliki tem nosso pleno apoio. Diante da urgência e seriedade das questões que ele e seus parceiros na liderança estão confrontando, os esforços para prejudicá-lo ou obstruí-lo são perigosos e não são bem-vindos", disse Philip Reeker, consultor da embaixada dos EUA em Bagdá. Diplomatas e especialistas dizem, porém, que Maliki continua em apuros mesmo com o apoio dos EUA. "Com todas essas defecções e boicotes das reuniões do gabinete, parece que as rodas estão caindo fora a carroça", disse um diplomata árabe. Bruce Riedel, ex-analista da CIA, disse que a queda de Maliki seria "um desastre" para a estratégia norte-americana de ampliar a presença militar neste ano. Em setembro, com base num relatório do general David Petraeus, comandante dos EUA no Iraque, o governo Bush vai tentar convencer o Congresso do sucesso da estratégia. "Não importa quantos números o general Petraeus apresente, se o governo estiver caindo, o povo norte-americano verá que a estratégia fracassou pelo lado político", disse Riedel, atualmente na Brookings Institution. "Não surpreende que o governo não saiba o que dizer. É um pesadelo para eles." Embora a Casa Branca relute em criticar publicamente Maliki, a desconfiança dos EUA ficou clara em novembro, num memorando, vazado à imprensa, em que Stephen Hadley, assessor de segurança nacional, duvidava da capacidade do premiê, que é xiita, em conciliar sunitas, curdos e xiitas. "A realidade nas ruas de Bagdá sugere que Maliki é ignorante do que está ocorrendo, representa mal suas intenções, ou que suas capacidades ainda não são suficientes para transformar suas boas intenções em ações", escreveu Hadley na época. Uma importante fonte do governo Bush disse, sob anonimato, que nove meses depois a insatisfação com Maliki permanece, mas que ainda não se fala em substituí-lo. "A questão é o quê [o novo governo] seria e quanto isso levaria", afirmou o funcionário, lembrando que o atual governo em torno de Maliki levou meses para ser montado.