EUA fazem novo alerta ao Irã, que recebe enviado da UE Os Estados Unidos alertaram na quarta-feira o Irã que "todas as opções estão sobre a mesa" para conter o programa nuclear do país, que nesta semana recebe uma nova oferta da comunidade internacional. Javier Solana, chefe da diplomacia da União Européia, irá a Teerã no fim de semana para discutir a proposta das grandes potências de conceder benefícios políticos e comerciais em troca de o Irã abrir mão das atividades de enriquecimento de urânio. Mas a República Islâmica já deixou claro que não pretende ceder à exigência internacional. Contrariando as suspeitas do Ocidente, o país diz que seu programa nuclear é pacífico, apesar de já ter sido alvo de três pacotes de sanções da ONU. Nesta semana, o presidente dos EUA, George W. Bush, disse que "um Irã com uma arma nuclear seria incrivelmente perigoso para a paz mundial". Em sua última visita como chefe de Estado à Europa, ele buscou apoio por novas sanções ao país. Na quarta-feira, ele se reuniu com a chanceler (primeira-ministra) Angela Merkel em Meselberg (nordeste da Alemanha). "A primeira escolha da chanceler e minha, é claro, seria resolver isso diplomaticamente..., mas todas as opções estão sobre a mesa", disse Bush, numa referência à ameaça de uma ação militar. Seus aliados europeus se mostram disposto a ajudá-lo a conter o Irã, mas já parecem mais preocupados em quais atitudes vai tomar o próximo presidente dos EUA, que toma posse em janeiro. Em Bruxelas, Solana disse esperar que o Irã participe de um novo processo para resolver o impasse diplomaticamente, embora tenha minimizado a perspectiva de acordo. "Esperamos muito que haja um resultado positivo da visita e que não seja só uma visita, que seja um processo que reinicie a tentativa de encontrar uma solução diplomática para a crise", afirmou a jornalistas. Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia e China -- mais a Alemanha decidiram no mês passado ampliar o pacote de benefícios destinado a convencer o Irã a abandonar o programa atômico. (Reportagem adicional de Zahra Hosseinian em Teerã, Matt Spetalnick e Kerstin Gehmlich em Meseberg, Alemanha, e William Schomberg e Ingrid Melander em Bruxelas)