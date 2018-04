EUA impedem entrada de explosivo em usina nuclear

Agentes de segurança da maior usina nuclear dos Estados Unidos impediram a entrada de um funcionário terceirizado que levava um explosivo na caçamba de sua caminhonete, e a instalação foi isolada. O capitão Paul Chagolia, da polícia local, disse que as autoridades já desativaram o explosivo e que investigadores interrogam o funcionário. Ao mesmo tempo, um porta-voz da Estação Nuclear de geração de energia Palo Verde, Jim McDonald, disse que a usina opera normalmente e que não há perigo para o público. Um porta-voz da comissão de regulamentação do setor nuclear dos EUA, Victor Dricks, descreveu o explosivo como um cano contendo resíduos suspeitos. Ele disse que seguranças fecharam e isolaram a usina assim que o dispositivo foi avistado, impedindo a entrada e saída de pessoas da instalação. A usina, composta por três reatores, fica a 75 km de Phoenix, capital do esatdo do Arizona.