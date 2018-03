As recentes ações do Tesouro contra a Síria vão congelar qualquer ativo que o Hezbollah possa ter sob jurisdição dos EUA e proibir os norte-americanos e as empresas dos EUA de negociar com eles.

O Hezbollah vem prestando treinamento, aconselhamento e apoio logístico extenso ao governo da Síria, informou o Tesouro dos EUA em um comunicado anunciando as sanções financeiras.

(Reportagem de Rachelle Younglai)