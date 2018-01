EUA informam que suas tropas mataram líder do Estado Islâmico em ataque As forças de operações especiais dos Estados Unidos mataram um líder sênior do Estado Islâmico que ajudou a dirigir as operações financeiras e de petróleo e gás do grupo, durante um ataque no leste da Síria, informaram o Pentágono e a Casa Branca neste sábado.