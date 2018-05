EUA intensificam punição contra emprego a imigrantes ilegais O governo do presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta sexta-feira que aumentará o monitoramento sobre companhias do país que empregam imigrantes ilegais, além de impor multas mais duras contra elas. Empregadores que ignorarem leis de imigração enfrentarão uma possibilidade maior de acusações criminais e multas 25 por cento mais altas, chegando a 12.500 dólares por violação, segundo o secretário da Segurança Interna, Michael Chertoff. Ele disse que as medidas são o máximo que o governo pode fazer para combater a imigração legal enquanto o Congresso não agir para reformar leis imigratórias. Em junho, o Congresso dos EUA rejeitou uma reforma ampla de leis de imigração, apesar do forte lobby do governo Bush. Os EUA já aumentaram as ações contra companhias que usam imigrantes ilegais, deportando um recorde de 185.421 pessoas no ano fiscal de 2006. A investigação contra empregadores também se intensificaram, com 742 detenções desde outubro. Estima-se que haja 12 milhões de imigrantes ilegais vivendo nos EUA.