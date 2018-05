EUA investigarão ONGs à procura de elos com terror, diz jornal Os Estados Unidos pretendem avaliar o perfil de milhares de pessoas empregadas por organizações de ajuda que recebem dinheiro da Agência para o Desenvolvimento Internacional, uma entidade dos EUA, afirmou o jornal The Washington Post na quinta-feira. A operação pretende identificar eventuais ligações dessas pessoas com organizações terroristas. Apresentado em um recente documento do Registro Federal, o programa exige pela primeira vez que as organizações não-governamentais forneçam informações detalhadas sobre as pessoas que requerem ou que controlam dinheiro distribuído pela agência norte-americana de ajuda, disse o jornal. Segundo o documento do Registro Federal, o programa poderia abarcar até 2.000 pessoas e "entrará em vigor no dia 27 de agosto", o último dia do prazo dado pelas autoridades para que a opinião pública manifeste-se sobre ele, afirmou a reportagem. O jornal disse que as ONGs seriam instadas a fornecer uma ampla gama de informações sobre alguns funcionários graduados, entre as quais nome, endereço, data e local de nascimento, nacionalidade, número da Seguridade Social e número do passaporte. Os dados coligidos servirão para "realizar uma avaliação nacional de segurança" a fim de garantir que essas pessoas não possuem laços com entidades ou indivíduos "ligados ao terrorismo" ou "considerados um risco para a segurança nacional", afirmou o Post. Segundo a publicação, uma operação do tipo costuma envolver o envio de dados ao FBI (polícia federal) e a outras agências de inteligência e da polícia a fim de verificar se há algum registro sobre as pessoas em pauta. A exigência de que se informem números de telefone e fax além de endereços de email indica que a informação seria comparada com dados coletados como parte de um programa de busca por terroristas realizado por agências de inteligência dos EUA, disse o jornal. Até agora, cabia às ONGs verificar o perfil de seus funcionários e então informar à Agência para o Desenvolvimento Internacional que não contrataram ninguém associado com pessoas ou grupos considerados terroristas pelo governo norte-americano, afirmou o Post. (Por JoAnne Allen)