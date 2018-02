EUA isolam soldados após missão contra Ebola na África Ocidental

Mais dezenas de soldados serão isolados nos próximos dias, enquanto deixam a África Ocidental, onde os militares dos EUA têm construído infraestrutura para ajudar as autoridades de saúde no tratamento das vítimas do Ebola, afirmou o Pentágono.

"Eles não estão autorizados a sair", disse o coronel Steve Warren, porta-voz do Pentágono, descrevendo as precauções como "vigilância reforçada".

(Reportagem de Phil Stewart e David Alexander)