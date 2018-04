EUA já decidiram destino de metade dos presos de Guantánamo

O governo americano já decidiu o destino de cerca de metade dos presos de prisão de Guantánamo, e não mais que um quarto deles irá a julgamento, disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, nesta quarta-feira, 17. O presidente Barack Obama exigiu no começo do ano o fechamento da base naval, localizada em Cuba, mas tem enfrentado a resistência do Congresso, porque alguns deputados se opõe à transferência de detentos para o solo americano.

Na semana passada, nove prisioneiros foram transferidos para a Arábia Saudita, Bermudas, Iraque e Chade. Outro, Ahmed Khalfan Ghailani, acusado de envolvimento em atentados contra embaixadas americanas na África em 1998, foi enviado para Nova York para o primeiro julgamento civil de um preso de Guantánamo.

Há cerca de 229 detentos na prisão, aberta após os atentados de 11 de Setembro nos EUA, que enfrenta críticas da comunidade international por manter presos encarcerados indefinidamente, sem nenhuma acusação formal. A porta-voz do Departamento de Justiça afirmou que o número exato de presos que enfrentarão cortes civis ainda não pode ser determinado.

O destino dos presos tornou-se uma questão de difícil solução para Obama. Na segunda-feira, a União Europeia (UE) aprovou um acordo com os EUA para transferir para países europeus os detidos na base naval de Guantánamo que serão libertados e não podem ser enviados para seus lugares de origem.

A nota diz ainda que o governo americano vai compartilhar as informações de inteligência disponível, incluindo confidencial, dos detidos que se enquadram na transferência e "estudará" a possibilidade de contribuir, caso a caso, com os custos dos países que receberão os ex-presos.

O texto prevê unicamente que os detidos sejam transferidos porque os EUA não possuem provas de implicação em atividades terroristas dos suspeitos. Oficiais europeus chegaram a afirmar que o bloco aceitaria receber 60 detidos.