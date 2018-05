Um foguete Delta II lançou neste sábado, 4, da Estação da Força Aérea em Cabo Canaveral, no sul da Flórida, a cápsula Phoenix, que, após uma viagem de 679 milhões de quilômetros, vai explorar o pólo norte de Marte. O lançamento aconteceu às 6h26 (de Brasília). O projeto tem um custo de US$ 420 milhões. A cápsula, que conta com câmeras e uma escavadeira, deve chegar à superfície de Marte em maio de 2008.