EUA mandam aviões para combater fogo perto do México

Associated Press ,

Os Estados Unidos enviaram aviões de carga militares especialmente equipados para colaborar na luta contra os incêndios no norte do México.

O Comando norte-americano do Norte disse que os C-130 foram solicitados pelo governo mexicano e pelo Departamento de Estado. Partiram da Base Peterson da Base Aérea em Colorado neste sábado, 16, com destino à base de Laughlin no Texas.

Os incêndios perto da fronteira com o Texas consumiram uma área de mil quilômetros quadrados. O México mobilizou mil militares, nove helicópteros e dois pequenos aviões.

Os aviões norte-americanos levam tanques pressurizados que podem lançar um produto para retardar as chamas.