EUA não concluíram que Síria usou armas químicas, diz Casa Branca

Carney fez o comentário depois que o analista de inteligência do Exército israelense afirmou em Israel que as forças do governo sírio usaram armas químicas repetidamente em uma guerra civil de dois anos na Síria.

Os Estados Unidos declararam que o uso de armas químicas pela Síria cruzaria uma "linha vermelha" que poderia desencadear uma intervenção.

Pressionado sobre o assunto em sua entrevista coletiva diária, Carney disse que os EUA não concluíram que armas químicas foram usadas e disse que é difícil determinar quando essas armas são usadas.

Ele afirmou que os Estados Unidos continuam preocupados com relatos de que estas armas foram utilizadas e que Washington é cético em relação a informações de que a oposição síria as usaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente Barack Obama deixou claro que o uso de armas químicas ou a transmissão delas para "atores não-estatais" é inaceitável.

(Reportagem de Roberta Rampton e Steve Holland)