EUA não contam com bomba nuclear antes de 2010

O diretor da Inteligência Nacional americana, Michael McConnell, afirmou nesta quarta-feira que o Irã não contará com material suficiente para construir uma bomba nuclear até o período entre 2010 e 2015. A estimativa está incluída em um relatório sobre ameaças aos Estados Unidos apresentado hoje por McConnell ao Senado americano. McConnell disse que apesar de existir a possibilidade de o Irã ser tecnicamente capaz de produzir urânio enriquecido suficiente para uma bomba no final de 2009, este cenário "é muito improvável". "Julgamos com moderada confiança que o Irã provavelmente seria capaz tecnicamente de produzir urânio enriquecido suficiente para uma bomba durante o período 2010-2015", assinalou o relatório. O texto também indicou que em 2003 o Irã interrompeu o desenho de armas nucleares e outras atividades relacionadas.