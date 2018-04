EUA oferecem alistamento de imigrantes em troca de cidadania

As Forças Armadas dos Estados Unidos aceitarão como recrutas imigrantes qualificados, que tenham visto temporário, e oferecerá a eles a possibilidade de se transformarem em cidadãos em apenas seis meses, afirmou a edição deste domingo, 15 do jornal The New York Times. Em artigo na internet, o diário citou como fonte de sua informação ao tenente-general Benjamin Freakley, que lidera o recrutamento de voluntários no Exército. As Forças Armadas excederam nos últimos quatro meses suas metas de recrutamento, mas tanto o Exército como a Infantaria da Marinha precisam de um recrutamento constante quando os EUA estão em guerras prolongadas no Iraque e Afeganistão. Os imigrantes que são residentes permanentes nos EUA, com documento popularmente conhecido como a "green card", puderam ingressar nas forças militares há muitos anos. Desde 2002, o presidente George W. Bush abriu caminho mais para que estes imigrantes adquiram cidadania mediante o serviço militar.