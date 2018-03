EUA oferecem recompensa por autores de incêndios

As autoridades dos Estados Unidos ofereceram até US$ 150 mil de recompensa por informação que leve à captura dos autores dos incêndios que arrasaram grande parte da região sul do estado da Califórnia. Veja também: Bush vai à Califórnia para evitar acusações de omissão Incêndios deixam 1 milhão de desabrigados Bush viaja para avaliar catástrofe Chamas ameaçam mansões de famosos Incêndios atrapalham filmagens de seriados Reportagem da CBC (YouTube) Reportagem da Midwest Television (YouTube) O chefe de bombeiros do condado de Orange, Chip Prather, informou que a recompensa foi oferecida após a constatação de que pelo menos um dos incêndios, perto de Santiago, foi provocado deliberadamente. "Foi um caso confirmado de piromania. Encontramos as provas no local", disse. Prather explicou que o escritório do governador Arnold Schwarzenegger, a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos e a Agência de Pesquisas Federais (FBI) contribuíram com US$ 50 mil cada uma para a recompensa. Schwarzenegger afirmou que quem quer que seja declarado culpado pelos incêndios receberá um duro castigo da Justiça. O Departamento de Bombeiros de Los Angeles investiga um homem, identificado como Catalino Pineda, que teria causado um dos incêndios no vale de San Fernando, no noroeste da cidade. A porta-voz do departamento, Kate López, disse à rede de televisão CNN que Pineda foi detido na quarta-feira. Testemunhas disseram que viram o suspeito ateando fogo a uma encosta.