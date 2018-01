EUA pedem a líderes da zona do Euro que se comprometam com a Grécia, diz Financial Times O governo do presidente dos EUA, Barack Obama, está pressionando os líderes da zona do euro para que se comprometam mais com o novo governo da Grécia, uma vez que vem crescendo o temor de que o impasse entre gregos e União Europeia possa prejudicar a economia global, disse o Financial Times em reportagem publicada neste domingo.