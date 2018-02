EUA pedem para Irã e Síria cessarem apoio ao Hezbollah A Casa Branca disse nesta sexta-feira que está muito preocupada com as ações do Hezbollah no Líbano e fez um apelo ao Irã e à Síria para que parem de apoiar o grupo militante libanês. "Temos confiança no governo do Líbano", disse o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe a jornalistas em Crawford, no Texas, após o Hezbollah tomar o controle da metade muçulmana da cidade de Beirute, aumentando seu poder na cidade em um grande golpe para o governo libanês apoiado pelos Estados Unidos. "Estamos muito perturbados pelas últimas ações do Hezbollah", disse o porta-voz em Crawford, no Texas, onde o presidente norte-americano, George W. Bush, se prepara para o casamento da filha em seu rancho. Johndroe disse que os EUA pediram que o Hezbollah "pare com sua tentativa de desafiar as decisões tomadas pelo governo libanês, eleito democraticamente". "Também pedimos para que o Irã e a Síria parem de apoiar o Hezbollah e seu efeito desestabilizador sobre o governo do Líbano", disse. Bush lidera campanhas internacionais para isolar Teerã e Damasco diplomaticamente. "Os EUA continuam firmemente com o governo libanês e com o povo do Líbano", afirmou Johndroe. Bush deve se encontrar com o premiê libanês, Fouad Siniora, no dia 18 de maio em uma cidade egípcia, ao fim de sua visita de uma semana ao Oriente Médio. Johndroe disse que se espera que as conversas não sejam desmarcadas, mas as autoridades norte-americanas entenderão se Siniora decidir ficar no Líbano para lidar com a situação. A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, telefonou aos líderes da região para falar sobre o que está acontecendo no Líbano, disse a repórteres Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado, em Washington. "Vou reafirmar nosso compromisso e apoio firmes ao governo de Siniora", disse. "Eles estão fazendo todas as coisas certas... Seu uso e alinhamento das Forças Armadas servem aos melhores interesses do povo libanês e do Líbano." Fontes ligadas à segurança do Líbano disseram que pelo menos 11 pessoas morreram e 30 ficaram feridas nos três dias de batalha entre os simpatizantes do governo e os aliados do Hezbollah, movimento xiita que dispõe de um poderoso Exercito de guerrilha. As lutas são as pires desde a guerra civil de 1975-90 e começaram nesta semana, quando o governo decidiu combater a rede de comunicação do Hezbollah. (Reportagem de Jeremy Pelofsky e Susan Cornwell)