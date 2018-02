EUA pedem para Síria e Irã cessarem apoio ao Hezbollah A Casa Branca disse nesta sexta-feira que está muito preocupada com as ações do Hezbollah no Líbano e fez um apelo ao Irã e à Síria para que estas nações parem de apoiar o grupo militante libanês. "Temos confiança no governo do Líbano", disse o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe a jornalistas em Crawford, no Texas, depois que o Hezbollah tomou o controle da metade muçulmana da cidade de Beirute, apertando seu poder na cidade em um grande golpe para o governo libanês apoiado pelos Estados Unidos.