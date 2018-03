EUA pedem que Bagdá aja contra rebeldes curdos Os Estados Unidos pressionaram na segunda-feira o governo iraquiano e os líderes curdos a agirem rapidamente para conter os ataques de rebeldes curdos contra a Turquia. Washington alertou também que não quer que o conflito ao longo da fronteira se agrave. Os EUA salientaram às lideranças turca, iraquiana e curda que os ataques do lado iraquiano para o lado turco da fronteira devem parar, segundo Tony Fratto, porta-voz da Casa Branca. Mas o governo iraquiano tem pouco controle sobre o norte do país, onde os curdos são praticamente autônomos. Dentro da Turquia, cresce a pressão da opinião pública para que o primeiro-ministro Tayyip Erdogan use a força contra os rebeldes curdos. Ataques recentes dos separatistas deixaram pelo menos 12 soldados mortos e oito desaparecidos perto da fronteira com o Iraque. "Queremos que o governo iraquiano aja imediatamente para conter a atividade do PKK", disse Fratto, referindo-se à guerrilha curda, que ele qualificou como organização terrorista. "Não queremos ver uma ação militar mais ampla na fronteira norte", acrescentou. Analistas dizem que o apelo dos EUA deve ser dirigido especificamente ao líder curdo Masoud Barzani, que prometera defender sua região contra uma eventual invasão turca. "Alguém tem de confiar nos curdos iraquianos, e só os EUA podem confiar nos curdos iraquianos", disse Bulent Aliriza, diretor do Projeto Turquia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. "As pressões para que Erdogan aja estão aumentando literalmente a cada hora", acrescentou. O gabinete do presidente do Iraque, Jalal Talabani, que é curdo, disse que os rebeldes vão anunciar um cessar-fogo na noite de segunda-feira. Erdogan disse no fim de semana esperar que os EUA tomem medidas "imediatas" contra os rebeldes curdos, que usam o norte do Iraque como base para seus ataques na Turquia. A secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, telefonou no domingo para Erdogan e Barzani deixando claro que os EUA são contra qualquer ação unilateral, segundo Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado. (Colaboraram Matt Spetalnick e Sue Pleming)