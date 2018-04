EUA pedem que tropas turcas se retirem do Iraque

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, pediu a Turquia no sábado, 23, que se retire do norte do Iraque o "quanto antes", e adote iniciativas para ganhar a confiança dos seguidores dos separatistas curdos. Veja também: Cinco soldados turcos e 16 rebeldes morrem no norte do Iraque Gates, que está em Canberra, na Austrália, para participar das consultas que os Estados Unidos mantém anualmente com o país, indicou que para romper o apoio dos rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), é necessário um enfoque de maior amplitude. "Penso que toda nossa experiência no Iraque e Afeganistão nos ensina que enquanto tratamos com um problema terrorista que requer operações de segurança, se requerem também iniciativas políticas e econômicas", disse o secretário. "Quanto mais curto melhor", respondeu Gates à pergunta de se os EUA tinham dado um prazo de tempo à Turquia para conseguir seu objetivo. Gates confirmou que os EUA continuam fornecendo informações de inteligência reservada à Turquia para desenvolver a operação militar. As tropas turcas cruzaram na sexta-feira, 22, a fronteira com o norte do Iraque, como parte da maior incursão militar realizada nessa região durante os últimos 11 anos.