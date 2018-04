EUA permitirão que imprensa fotografe caixões de soldados

O Pentágono decidiu suspender a proibição que impede há anos a imprensa de publicar imagens de caixões de soldados mortos em combate quando retornam ao país, mas dependendo de seus familiares permitirem isto, disse nesta quinta-feira, 26, o secretário de Defesa, Robert Gates. "Em nenhum caso estamos decidindo por eles (os familiares). A decisão será tomada por aqueles que estão diretamente afetados", declarou Gates. Veja também: Obama quer mais US$75,5 bi para guerras neste ano Em entrevista coletiva, o secretário anunciou a decisão de seu departamento de acabar com a proibição que estabeleceu em 1991 o então presidente, George Bush pai. Gates explicou que um grupo de trabalho analisou como a decisão poderia afetar os entes queridos dos soldados e afirmou que será a família que terá a última palavra para autorizar a imprensa a publicar a foto do caixão do falecido. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que o presidente americano, Barack Obama, está de acordo com a interrupção da restrição e "apoia a decisão" de Gates. Os corpos dos militares mortos nas missões no exterior costumam chegar à base da Força Aérea de Dover, no Estado de Delaware, onde é realizada uma celebração religiosa antes da entrega a suas famílias. A administração de George H.W. Bush estabeleceu a proibição durante a Guerra do Golfo e seu filho George W. Bush a renovou para evitar que os mortos no Iraque e no Afeganistão fossem fotografados. "Quanto mais honras possamos dar a estes heróis melhor", considerando os critérios de respeito à intimidade e a decisão das famílias, afirmou Gates. Segundo as últimas informações do Pentágono, 4.241 militares americanos morreram na Guerra do Iraque, enquanto outros 576 morreram no Afeganistão.