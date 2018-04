EUA planejam envio de 54 mil toneladas de combustível à Coréia do Norte

Os Estados Unidos planejam enviar 54 mil toneladas adicionais de combustível à Coréia do Norte no início de março, como parte do compromisso assumido por ocasião das negociações de seis lados sobre o programa nuclear do país asiático. Segundo a estação de rádio "Free Asia", financiada pelos EUA e com sede em Washington, o petróleo será enviado para completar as 146 mil toneladas de combustível que foram enviadas a Pyongyang da Coréia do Sul, China e EUA. O regime comunista se comprometeu, em outubro passado, com a Coréia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia e Japão, a desmantelar suas principais usinas nucleares e declarar todo o seu programa nuclear em troca de ajudas energéticas e outros incentivos políticos. No entanto, em 31 de dezembro de 2007, expirou o prazo fixado sem que o regime norte-coreano levasse a cabo o compromisso, devido às divergências em torno da existência de um programa de enriquecimento de urânio além do de plutônio, já declarado. Pyongyang deixou entrever que o arrefecimento do processo se deve ao fato de que os demais participantes das negociações de seis lados não estão cumprindo com seus compromissos suficientemente rápido.