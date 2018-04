EUA planejam novo diálogo com Irã sobre Iraque O embaixador dos Estados Unidos em Bagdá, Ryan Crocker, disse no sábado que espera encontrar diplomatas iranianos nas próximas semanas para um diálogo sobre o Iraque. "O canal (entre os EUA e o Irã) não está morto", disse Crocker a jornalistas durante uma conferência sobre o Iraque, em Istambul. "Esperamos realizar outra rodada em um futuro não muito distante", acrescentou. Crocker disse que espera que a reunião com o embaixador iraniano no Iraque, que seria a quarta este ano, será realizada nas próximas semanas, mas não deu a data precisa. "Minhas expectativas não são exageradas, mas acho que vale a pena insistir", disse Crocker. As negociações enfocariam na atuação do Irã no Iraque, e não abordariam as ambições nucleares de Teerã. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, vem minimizando, nos últimos meses, o valor do diálogo com os iranianos, afirmando que negociações no passado não geraram nenhum resultado. "Vale a pena exercitar um pouco de paciência. Não falamos com os iranianos há um bom tempo", disse Crocker. O embaixador disse que os iranianos propuseram que as forças de coalizão deveriam se retirar do Iraque, e um grupo de países como Irã e Síria deveria supervisionar o futuro desenvolvimento do Iraque. Comentando a proposta iraniana, Crocker disse: "Não é o tipo de fantasia digna de uma resposta." (Reportagem de Sue Pleming, redação de Paul de Bendern, edição de Stephen Weeks)